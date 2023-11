Green Hell VR, è tempo di tornare nella giunga: espansione gratis per tutti a novembre

È tempo di tornare a sopravvivere in realtà virtuale con Green Hell VR, soprattutto alla luce delle importanti novità sopraggiunte di recente per il progetto ideato e pubblicato dai ragazzi di Incurvo: Green Hell VR riceverà presto un'espansione gratuita. Pronti a mettere nuovamente piede nella giunga, ove vige la legge naturale del più forte?

Il titolo è scomparso dai radar videoludici da parecchio tempo; le ultime notizie sono sopraggiunte nella prima metà del 2022, ovvero quando la giungla ricca di pericoli di Green Hell VR è arrivata su Steam e Meta Quest. Tuttavia, il survival sandbox pensato per la realtà virtuale ha ancora parecchio da offrire ai propri fan: a partire dalla fine di questo mese, infatti, verrà rilasciata un'espansione di 10/15 ore gratis per ogni giocatore.

Vi saranno importanti aggiunte contenutistiche per Green Hell VR, le quali verranno rese disponibili senza alcun costo aggiuntivo. Attualmente non si conosce l'esatta data di pubblicazione del DLC in questione, ma si attendono maggiori novità in tal senso: manca meno di una settimana all'inizio di dicembre, perciò sarà necessario aspettare ancora poco per poterne sapere di più.

Intanto, però, il Black Friday ha raggiunto anche le fila della line-up Incurvo, con Green Hell VR in sconto su Steam al 50%. Quale modo migliore per recuperare questo titolo, se non quello di acquistarlo a metà del costo di listino?