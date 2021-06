Green Hell VR: un trailer mostra la nuova versione del survival

Nel corso dell'Upload VR Showcase abbiamo assistito a numerosi trailer relativi a prodotti per la realtà virtuale e tra i titoli mostrati nelle fasi finali dell'evento troviamo Green Hell VR.

Il popolare survival game ambientato nella foresta pluviale amazzonica è infatti in arrivo per tutti i possessori di un caschetto per la realtà virtuale e proporrà una serie di modifiche per consentire ai giocatori di eseguire tutte le azioni relative al crafting, alla gestione dell'inventario e alla cura tramite l'ausilio dei controller con sensori di movimento.

Prima di lasciarvi al filmato del gioco che mostra in maniera esaustiva come gli sviluppatori hanno adattato il titolo alla realtà virtuale, vi ricordiamo che non si conosce ancora una data d'uscita di Geen Hell VR ma la dicitura "coming soon" lascia intuire che il suo arrivo non sia così lontano. Per quello che riguarda invece le piattaforme di destinazione si parla esclusivamente di Oculus e Steam.

In attesa di scoprire maggiori informazioni sulla versione del gioco in realtà virtuale, vi ricordiamo che il titolo è disponibile solo da qualche giorno su PlayStation 4 e Xbox One (con tanto di compatibilità con PlayStation 5 e Xbox Series X|S). A tal proposito, vi invitiamo a dare un'occhiata al nostro provato della versione console di Green Hell.