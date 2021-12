La Green Hill Zone di Sonic diventa un set LEGO in uscita nel 2022

I rumor dei giorni scorsi si sono rivelati corretti: LEGO ha infatti annunciato il nuovo set LEGO Ideas Sonic The Hedgehog Green Hill Zone, riproduzione fedelissima del celebre livello tratto dal primo gioco di Sonic uscito su Mega Drive nel 1991.

L'ideatore di questo nuovo set LEGO Ideas è Viv Grannell, 24enne inglese che attraverso la piattaforma LEGO Ideas ha dato vita alla nuova versione della Green Hill Zone, un set composto da 1.125 mattoncini e che include anche cinque diverse minifigure: Sonic, Crabmeat, Moto Bug, Dr. Eggman e il Rubino Fantasma, oltre a dieci scatole di anelli d'oro e una leva Technic per far volare Sonic.

"Tutti coloro che si sono divertiti negli ultimi 30 anni con i videogiochi, conoscono e amano Sonic e, probabilmente, hanno attraversato con lui l'indimenticabile Green Hill Zone. Abbiamo progettato questo set per offrire un’esperienza di gioco colorata e divertente quanto il videogame The Green Hill Zone. Per renderlo ancora più memorabile, lo abbiamo arricchito con tantissimi dettagli nascosti e premi, per permettere ai fan di vivere avventure con alcuni dei loro amati e iconici personaggi del gioco, in un modo del tutto inedito."

LEGO Sonic Green Hill Zone dovrebbe raggiungere gli scaffali dei negozi all'inizio del 2022, il prezzo del set non è ancora stato reso noto.