Greenberg di Xbox è ottimista sull'apertura al cross-play con PS4

Durante un'intervista rilasciata a DualShockers, Aaron Greenberg è tornato a parlare della possibile apertura dial cross-play tra, dichiarandosi ottimista sul'argomento. Greenberg ha inoltre ricordato gli ottimi rapporti che legano Microsoft e Nintendo.

Come molti di voi ricorderanno, la questione è tornata a far parlare di sé con Minecraft e Rocket League, due giochi che hanno introdotto le funzioni di cross-play tra Xbox One e Nintendo Switch, ma senza riuscire a incontrare il consenso di Sony per PlayStation 4.

Interrogato sull'argomento, però, Aaron Greenberg ha lasciato intendere che in futuro le cose potrebbero cambiare, esprimendo il proprio ottimismo sulla possibile apertura di Sony al cross-play con le altre console. Il marketing general manager di Xbox ha inoltre ricordato gli ottimi rapporti che legano Microsoft e Nintendo, facendo notare come le due compagnie siano riuscite a collaborare con una certa intesa nel corso degli ultimi anni. Stando alle parole di Greenberg, inoltre, molti impiegati della divisione Xbox sarebbero dei veri e propri fanboy della casa di Kyoto.

Infine, il marketing general manager ha spiegato che Microsoft non avrebbe nulla in contrario se Sony o Nintendo decidessero di sfruttare i servizi di cloud computing offerti da Azure, trattandosi di una tecnologia commerciale per soddisfare le richieste di qualsiasi azienda ne fosse interessata, senza nessuna esclusione.

Cosa ne pensate delle parole di Aaron Greenberg?