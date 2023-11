Grey Zone Warfare: mercenari all'assalto nell'FPS tattico ispirato a Tarkov e The Division

Mentre i ragazzi degli studi Embark festeggiano il successo dell'Open Beta di The Finals, il team di Madfinger Games solletica la curiosità degli appassionati di FPS multiplayer a mondo aperto presentando ufficialmente Grey Zone Warfare, uno sparatutto tattico ispirato a The Division, Escape from Tarkov e Wildlands.

La nuova esperienza interattiva in sviluppo presso il team di Brno (Repubblica Ceca) che ha dato forma alla serie di Shadowgun cala i patiti del genere nei panni di un mercenario: i giocatori devono portare a termine i compiti assegnati alla propria squadra scegliendo in completa autonomia le strategie da attuare per raggiungere l'obiettivo designato.

Una volta entrati in azione, i mercenari devono addentrarsi nell'enorme giungla della Zona Grigia per stanare i nemici e pacificare l'area, il tutto immerso in un contesto ludico e narrativo in costante mutamento per via delle azioni compiute in contemporanea dalle squadre gestite da altri utenti in multiplayer o dall'IA avversaria.

Date perciò un'occhiata alle immagini e al video di annuncio di Grey Zone Warfare e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questo sparatutto tattico a vocazione free roaming, il cui lancio è previsto nel 2024 su PC. Per ogni altro approfondimento, qui trovate la pagina Steam di Grey Zone Warfare.