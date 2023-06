Greyhill Incident: gli alieni del survival horror entrano in azione su PC e console

L'horror a base di UFO e rapimenti alieni Greyhill Incident è finalmente disponibile su PC e lo sarà presto anche su PlayStation e Xbox, ci ricordano i ragazzi di Refugium Games confezionando l'immancabile Launch Trailer.

Il nuovo thriller paranormale di Refugium ci proietta in una cittadina fittizia della periferia americana dei primi anni '90 per raccontarci la spaventosa storia degli abitanti di Greyhill, costretti a fronteggiare da soli una minaccia proveniente dalle stelle.

Nei panni di un coraggioso cittadino di Greyhill, il nostro compito sarà quello di raccogliere le testimonianze di chi viene visitato nottetempo dalla razza aliena dei Grigi e capire come fronteggiare gli invasori extraterrestri e porre fine alle mutilazioni di animali e alle abduction.

Nel corso della campagna principale dovremo perciò esplorare il villaggio per reperire tutti gli oggetti e strumenti utili per far fronte a questa minaccia: starà ai giocatori sfruttare le esigue risorse a propria disposizione come torce, pistole con poche munizioni e radioline per affrontare gli alieni, bloccandone le 'operazioni sul campo' per spingerli a ritornare sui loro UFO.

Come ci ricorda il nuovo video del team Refugium, Greyhill Incident è disponibile da oggi 9 giugno su PC, con lancio su console PlayStation e Xbox previsto per martedì 13 giugno. Nel caso ve lo foste perso, qui trovate l'ultimo video gameplay sui rapimenti alieni di Greyhill Incident.