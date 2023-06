Greyhill Incident: l'horror a base di UFO e rapimenti alieni terrorizza nel video 4K

Celebrato l'Alien Day con un video gameplay di Greyhill Incident, per i ragazzi di Refugium Games è tempo di pubblicare un nuovo filmato 4K che ci immerge ulteriormente nelle atmosfere del loro prossimo survival horror tra UFO e rapimenti alieni.

La prossima esperienza thrilling a tinte paranormali di Refugium racconterà la spaventosa storia di Greyhill, una cittadina fittizia della periferia americana dei primi anni '90 interessata da un'ondata di avvistamenti UFO. Il villaggio verrà visitato nottetempo dalla razza aliena dei Grigi: a bordo delle loro astronavi, gli invasori extraterrestri tormenteranno il nostro alter-ego e i suoi vicini, al punto tale da spingere la comunità a organizzarsi per cacciare gli alieni e fermare i loro piani basati sulle mutilazioni di animali e sulle abduction.

Nel corso della campagna principale dovremo perciò esplorare i dintorni e approntare le trappole per difenderci dagli attacchi dei Grigi: sarà poi compito dei giocatori contattare i vicini per raccogliere le loro testimonianze e, nei casi più estremi, soccorrerli pochi istanti prima che vengano rapiti dagli extraterrestri.

L'impresa, ad ogni modo, non sarà affatto semplice: con le autorità locali del tutto impreparate a fronteggiare questa minaccia, i giocatori dovranno cavarsela da soli e sfruttare le esigue risorse a propria disposizione, come torce, pistole con poche munizioni, radioline per distrarre gli alieni e attrezzi agricoli da utilizzare come armi di fortuna.

Il lancio di Greyhill Incident è fissato per il 9 giugno su PC, PS4, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Per un ulteriore approfondimento, su queste pagine potete ammirare il recente video gameplay di Greyhill Incident.