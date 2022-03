Greyhill Incident: open world e alieni in un nuovo survival horror per PC

Senza particolari clamori, in questi giorni è apparso su Steam Greyhill Incident, un survival horror basato sui rapimenti alieni che potrebbe meritare l'attenzione di tutti gli appassionati del genere.

Ambientato nel 1992 in un quartiere di periferia invaso dagli "alieni grigi", Greyhill Incident vi metterà nei panni di Ryan Baker, un addetto alla sorveglianza impegnato ad indagare sugli eventi paranormali. Inizialmente equipaggiati con mazza da baseball, torcia e walky talky, nel corso dell'avventura potrete fare affidamento anche su altre armi, come una pistola. L'esplorazione nel piccolo open world giocherà un ruolo fondamentale, poiché solo in questo modo potrete entrare in possesso di strumenti, munizioni e oggetti per superare l'invasione e aiutare tutti gli abitanti del luogo, tra cui Bob, il fratello pazzo del protagonista.

L'oscurità, oltre a donare un'atmosfera suggestiva e terrificante alla produzione, si rivelerà anche la vostra più preziosa alleata, dal momento che per sfuggire agli alieni dovrete muovervi con circospezione. Le reali qualità di Greyhill Incident sono ancora tutte da scoprire, ma la produzione indipendente ha sicuramente già catturato la nostra attenzione. In attesa dell'uscita, attualmente prevista su PC per l'estate del 2022, il team di Refugium Games invita tutti gli interessati ad aggiungere Greyhill Incident alla lista dei desideri su Steam. Se il progetto vi ha incuriositi, guardate anche la nostra Video Anteprima in apertura di notizia.