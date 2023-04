Greyhill Incident su PC, PlayStation e Xbox: nuovo video per l'horror sui rapimenti alieni

L'horror a base di UFO Greyhill Incident terrorizza l'utenza PC, PlayStation e Xbox con un nuovo, spaventoso video gameplay pubblicato dal Refugium Games per celebrare l'Alien Day.

Il nuovo thriller paranormale di Refugium Games narra le gesta compiute da un abitante di Greyhill, un villaggio visitato nottetempo dalla razza aliena dei Grigi. A bordo delle loro astronavi, gli invasori extraterrestri tormenteranno il nostro alter-ego e l'intera popolazione di Greyhill.

Consapevole di non poter ricevere alcun aiuto dalla polizia locale, i giocatori dovranno sopravvivere alle ondate di UFO e porre fine ai rapimenti alieni sabotando le attività dei Grigi per indurli a fermare i loro piani basati sulle abduction e sulle mutilazioni di animali.

L'intera avventura si svolgerà nella cornice di questo fittizio paesino della periferia americana dei primi anni '90, con tanto di PNG da salvare e di equipaggiamenti da costruire per approntare le trappole e difendersi dagli attacchi dei Grigi. Il nuovo video gameplay di Refugium si focalizza proprio sulle attività da svolgere per non essere catturati dagli invasori spaziali e prestare soccorso ai vicini di casa.

Il lancio di Greyhill Incident è previsto per il 9 giugno su PC, PS4, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Nel caso ve lo foste perso, qui trovate il precedente video gameplay di Greyhill Incident.