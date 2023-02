Greyhill Incident: il survival horror sui rapimenti alieni ha una data su PC e console

Il team Refugium annuncia la data di lancio su PC e console di Greyhill Incident, il survival horror sui rapimenti alieni che vede i giocatori fronteggiare la minaccia dei Grigi nella cornice di un fittizio paesino della periferia americana dei primi anni '90.

Il thriller interattivo di Refugium Games racconta quindi l'odissea horror vissuta da un abitante di Greyhill, un villaggio visitato nottetempo dalla razziana aliena dei Grigi. Il nostro compito sarà perciò quello di sopravvivere alle ondate di UFO sabotando le attività degli alieni per indurli a fermare i loro inquietanti piani basati su rapimenti e mutilazioni di animali.

Sul piano strettamente ludico, Greyhill Incident assumerà i contorni di un'avventura narrativa in prima persona: la trama stesa dal team Refugium si riflette nel gameplay per dare modo agli utenti di scacciare gli alieni servendosi di una mazza da baseball e di un revolver. Prestando soccorso ai vicini di casa sarà possibile approntare delle trappole complesse e organizzare dei piani per sviare le attività extraterrestri, a patto ovviamente di non essere catturati dagli invasori spaziali.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo al nuovo trailer e vi informiamo che Greyhill Incident sarà disponibile dal 9 giugno su PC, PS4, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.