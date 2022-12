Greyhill Incident: il nuovo trailer svela le versioni PS4 e PS5 dell'horror a base di UFO

Gli amanti delle produzioni horror ricorderanno sicuramente dell'annuncio di Greyhill Incident, un survival in prima persona ambientato proprio nel corso di un'invasione aliena. Attraverso la pubblicazione di un nuovo trailer, il team di sviluppo ha annunciato che il gioco non arriverà solo su Steam.

A quanto pare, infatti, l'horror approderà anche su console in esclusiva PlayStation, dal momento che sarà disponibile sia su PlayStation 4 che su PlayStation 5. Il team di sviluppo Refugium Games e il publisher Perp Games non hanno diffuso i dettagli specifici sulle prestazioni del gioco sulle console di nuova e vecchia generazione targate Sony e si sono limitati a confermare quelle che sono le piattaforme ufficiali di riferimento.

Il trailer permette inoltre di osservare in azione il gioco, che ci mette nei panni di un uomo che deve fare il possibile per sfuggire alle creature aliene che hanno preso d'assalto il suo quartiere. Stando alle descrizioni ufficiali di Greyhill Incident, dovrebbe trattarsi di un survival horror con visuale in soggettiva basato su open map, ovvero aree ampie e liberamente esplorabili in cui raccogliere risorse e affrontare nemici.

Prima di lasciarvi al trailer, vi ricordiamo che il gioco arriverà su PC (Steam), PS4 e PS5 nel corso del secondo quarto del 2023.