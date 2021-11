GrezzoDue 2: trailer e demo per lo shooter politicamente scorretto di Giochi Penosi

I ragazzi di Giochi Penosi presentano il nuovo trailer dedicato a GrezzoDue 2, seguito di GrezzoDue e nuovo sparatutto nato come mod di DOOM 2 che si prende beffe delle varie celebrità italiane e che non teme di sfociare, con una forte carica ironica, in contenuti ritenuti spesso blasfemi e volgari.

Il filmato che vi abbiamo riportato in cima alla notizia permette di dare uno sguardo alle sequenze di gameplay contenute all'interno della demo scaricabile di GrezzoDue 2. Se avete dunque voglia di seminare caos e avere un piccolo assaggio della folle esperienza confezionata da Giochi Penosi, vi rimandiamo a questo indirizzo.

"GREZZODUE 2 è il seguito della mod più offensiva di Doom 2 di sempre!", leggiamo dalla descrizione del progetto su Kickstarter. "Con una grafica moderna Ultra HD, persone realmente digitalizzate e contenuti più viscerali che mai! GREZZODUE 2 è un massacro brutale e blasfemo, è una lettera d'amore ai violenti FPS d'azione del passato, quando i giochi non erano per bambini e pappamolle e potevi far saltare in aria qualsiasi cosa! È un viaggio senza cervello e cruento nell'anarchia degli FPS, irrispettoso in ogni modo!".

L'originale GrezzoDue si rivelò un successo clamoroso, con oltre un milione di download in tutto il mondo. L'irriverenza dello shooter riuscì persino a catturare l'attenzione di content creator internazionali, tra cui anche il celebre PewDiePie. Rimaniamo dunque in attesa di conoscere la data di lancio del seguito di Giochi Penosi, peraltro autori del picchiaduro Super Botte & Bamba 2 Turbo, picchiaduro con protagonisti i personaggi del trash italiano.