GRiD 2 è gratis per il download su Humble Store fino al 17 Marzo

Buone notizie per gli appassionati dei racing game: il videogame di Codemasters, Grid 2, sequel del già molto apprezzato titolo del 2008, è disponibile gratuitamente su Humble Store da oggi fino al 17 Marzo o fino a esaurimento scorte (sì, i codici sono limitati).

Si tratta di un validissimo racing a metà tra simulazione e arcade, dunque con un buon grado di sfida da parte dell'IA, una longevità apprezzabile e un look grafico che pur non facendo gridare al miracolo, all'epoca faceva egregiamente la sua figura.

Oltre al videogame in sé sono disponibili anche dei pacchetti aggiuntivi che aggiungono i due celebri tracciati di Bathurst e Spa-Francorchamps, insieme ad alcune nuove auto. Come di consueto basta andare sul sito dell'Humble Store e cliccare sul tasto relativo per ottenere il gioco, ma ricordate che l'offerta è limitata e che anche se avete ottenuto il codice dovrete riscattarlo su Steam entro il 21 Marzo, altrimenti scadrà e non sarà più possibile scaricare il videogame.

Per saperne di più sul racing game di Codemasters, sviluppatori con una storia importantissima per quanto riguarda le simulazioni automobilistiche, ed autori del recentissimo capolavoro di Dirt Rally 2.0, potete dare un'occhiata alla nostra recensione di Grid 2.

Che ne pensate dell'offerta? Ne approfitterete?