GRID 2 per PC in regalo da Codemasters, download gratis da Steam

Per festeggiare l'annuncio del nuovo GRID, in arrivo a settembre, Codemasters ha deciso di regalar GRID 2 per PC, ora disponibile per il download gratis da Steam, ma solamente per un periodo limitato.

"Raggiungi la velocità massima, raggiungi il primo posto, raggiungi la fama. La competizione ritorna con GRID 2, il seguito di Race Driver GRID, apprezzato dal pubblico e dalla critica e vincitore del premio BAFTA. Guida con aggressività per battere la IA avanzata, prova il nuovo sistema di comandi TrueFeel Handling che ti offre emozioni di guida uniche per ogni vettura. La nuova generazione della piattaforma EGO ti offre scenari ultradettagliati, un sistema di danni spettacolare, e rivoluzionarie modalità multigiocatore online in cui dovrai competere in tre continenti diversi. Diventa una celebrità, conquista i cuori degli appassionati facendoti strada in gare mozzafiato in circuiti ufficiali, tracciati cittadini riprodotti con grande precisione, e pericolosi sentieri montani. GRID 2 presenta una piattaforma per le gare online multigiocatore tutta nuova, con modalità innovative, un sistema di progresso specifico e un'integrazione avanzata con RaceNet, la comunità online gratuita dei giochi Codemasters Racing."

Potete scaricare GRID 2 per PC gratis da Steam ancora per pochi giorni, una volta aggiunto alla libreria il gioco resterà vostro per sempre e potrete utilizzarlo senza limitazioni temporali o contenutistiche di alcun tipo, come se fosse stato effettivamente acquistato.