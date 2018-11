GRID Autosport arriverà su Nintendo Switch nel 2019

Codemasters ha annunciato che GRID Autosport arriverà su Nintendo Switch nel corso del 2019, disponibile esclusivamente in formato digitale scaricabile dall'eShop ad un prezzo non ancora rivelato.

GRID Autosport è stato lanciato nel 2014 su PC, PlayStation 3 e Xbox 360, la versione Mac ha fatto seguito l'anno successivo mentre nel 2017 il gioco è uscito su iOS grazie al lavoro di Feral Interactive, che si occuperà di portare il titolo anche sulla piattaforma Nintendo, il portinh dovrebbe quindi essere basato sull'edizione mobile uscita lo scorso anno.

Non è chiaro al momento se siano previsti contenuti inediti oppure no, anche se la seconda opzione sembra essere la più probabile, restiamo comunque in attesa di eventuali chiarimenti sa parte di Codemasters e Feral Interactive.