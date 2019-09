GRID Autosport ha una data di lancio su Nintendo Switch

Codemasters ha ufficialmente annunciato la data di lancio di GRID Autosport, il racing arcade originariamente pubblicato nel 2014 su PC Windows, PlayStation 3 e Xbox 360, ed arrivato in seguito anche su Mac l'anno seguente e su sistemi iOS nel 2017.

GRID Autosport per Switch, affidato alle cure dei ragazzi di Feral Interactive (già autori della versione iOS), sarà disponibile sull'eShop della console ibrida a partire dal 19 settembre 2019. La software house ha confermato che, al lancio, avrete per le mani la sola esperienza single player, mentre il comparto multigiocatore online sarà distribuito in un secondo momento tramite un aggiornamento gratuito. Il racing game è già pre-acquistabile al costo di 34,99 euro.

"GRID Autosport sfida i giocatori a diventare dei piloti professionisti, guidando le auto sportive più elettrizzanti sui circuiti più emozionanti del mondo, dall'Indianapolis Motor Speedway alle strade della città di Barcellona. Con difficoltà personalizzabili, un esteso ventaglio di opzioni e di discipline corsistiche, GRID Autosport offre un mix irresistibile di guida realistica ed emozioni ad alta velocità, a casa o in viaggio".

Avete dunque l'occasione di rispolverare uno dei capitoli più apprezzati del franchise automobilistico, nel mentre attendiamo che l'11 ottobre faccia il suo debutto GRID, reboot con cui Codemasters proverà a portare nuovamente in auge la sua serie.