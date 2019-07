GRID: Fernando Alonso sfreccia a L'Avana nel nuovo video gameplay con prototipi IMSA

Gli studi Codemasters ci propongono un nuovo filmato di gioco di GRID in cui è possibile ammirare i bolidi del campionato IMSA sfrecciare sul tracciato de L'Avana per rincorrere Fernando Alonso.

L'ex campione del mondo di Formula Uno, a detta degli sviluppatori britannici, contribuirà attivamente alla realizzazione del modello di guida e del "feeling automobilistico" che sperimenteremo sui tracciati digitali del nuovo capitolo di questa serie racing che prova da sempre a coniugare l'immediatezza al realismo.

Il nuovo filmato di gameplay, nella fattispecie, ci permette di ammirare uno dei circuiti che ritroveremo all'interno dell'offerta contenutistica della Carriera e delle modalità multiplayer, confermando la presenza dei prototipi che gareggiano nel campionato IMSA WeatherTech Sports Car 2018. Oltre al tracciato cubano, il titolo proporrà anche lo storico circuito di Brands Hatch, l'avveniristica pista di Zhejiang e un tracciato disegnato sulle tortuose strade di San Francisco.

L'uscita di GRID è prevista per l'11 ottobre di quest'anno su PC, PS4 e Xbox One: il titolo che segnerà il ritorno della storica serie racing di Codemasters approderà anche su Google Stadia nel corso del mese di novembre, giusto in tempo per l'apertura del nuovo servizio in game streaming di Google. Su queste pagine trovate infine tutte le informazioni su dimensioni e requisiti di sistema di GRID.