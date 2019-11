GRID su Google Stadia: Codemasters svela una funzionalità 'impossibile su PC e console'

Le alte sfere di Codemasters si preparano per il lancio ormai imminente di Google Stadia rivelando che la versione di GRID in sviluppo per la nuova piattaforma in streaming del colosso tecnologico di Mountain View vanterà una funzionalità esclusiva che, secondo loro, era "impossibile da ottenere" su PC e console.

Discutendo dell'argomento con i colleghi di WCCFTech, il Direttore di Sviluppo del progetto di GRID, Mark Green, ha esposto il punto di vista dei Codies e spiegato come "lo sviluppo su di un nuovo sistema è sempre eccitante e interessante. Forse l'aspetto su cui abbiamo dovuto lavorare maggiormente per via delle differenze con le altre piattaforme è stato quello dello streaming, ma la capacità che hanno i serve di Stadia di dialogare e collaborare gli uni con gli altri ha trasformato rapidamente alcune idee che avevamo sul multiplayer".

Una delle trasformazioni che hanno compiuto gli autori britannici è stata quella legata al numero di auto presenti in pista, come illustrato dallo stesso Green dichiarando che "abbiamo sviluppato una modalità completamente nuova in GRID per Stadia che permette di avere 40 auto in pista contemporaneamente, una cosa che semplicemente non avremmo potuto ottenere con altri hardware".

In base alle parole pronunciate dall'autore di Codemasters, quindi, la modalità a 40 auto dovrebbe entrare a far parte dell'offerta contenutistica del titolo (avete già letto la nostra recensione di GRID?) sin dall'uscita del racing game su Google Stadia, prevista tra la fine di novembre e il mese di dicembre. Su queste pagine trovate la lista completa dei giochi di lancio di Google Stadia disponibili sin dal 19 novembre e dei titoli che verranno commercializzati nel periodo immediatamente successivo, ivi compreso lo stesso GRID.