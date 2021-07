Grid Legends annunciato: Codemasters promette un intrigante story mode

Codemasters riscalda i motori in apertura dello show principale dell'EA Play Live del 22 luglio 2021. Lo studio inglese specializzato in giochi di corse annuncia Grid Legends, il nuovo episodio della serie partita nel lontano 2008 con l'uscita di Race Driver Grid.

Il trailer ci permette di dare un veloce assaggio a ciò che il nuovo episodio offrirà ai fan, tra gare adrenaliniche, incidenti spettacolari e un comparto grafico all'avanguardia con scenari mozzafiato veicoli curatissimi in ogni dettaglio. La novità più interessante confermata da Becky Crossdale, senior designer di Codemasters, è che Grid Legends offrirà anche una sofisticata modalità storia, realizzata attraverso la tecnologia Extended Reality.

"La serie Grid si è sempre distinta per aver offerto l'eccellenza in termini di gameplay, e anche con Grid Legends riceverete la profonda esperienza di corse che già conoscete ed amate", promette Crossdale aggiungendo che stavolta intendono fare le cose ancora più in grande con l'aggiunta dello story mode di cui in Codemasters "siamo davvero orgogliosi". Oltre alla storia, la designer conferma che tra le modalità di gioco saranno presenti Boost ed Elimination, sebbene non siano al momento stati forniti maggiori dettagli sulle loro caratteristiche.

L'uscita di Grid Legends è fissata per un generico 2022. EA conferma infine l'uscita su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One. Nel frattempo vi rimandiamo alla recensione di Grid, l'ultimo episodio uscito nel 2019.