GRID Legends esce a febbraio: dettagli su gameplay e contenuti post-lancio nel primo video

Come promesso nei giorni scorsi da Codemasters, la sussidiaria di Electronic Arts hanno pubblicato il primo video gameplay di GRID Legends e colto l'opportunità per annunciare la data di lancio del loro simcade, fissata per il 25 febbraio 2022 su PC (Steam e Origin), PlayStation 5, Xbox Series X/S, PS4 e Xbox One.

L'impianto ludico e contenutistico del nuovo capitolo della serie racing di GRID promette di essere tanto ricco quanto stratificato, con numerose modalità a cui accedere e funzionalità studiate per rendere ancora più immersiva l'esperienza di gioco.

Nel descrivere gli sforzi profusi in GRID Legends, i ragazzi dei Codies spiegano che "il gioco sarà contraddistinto da un gameplay ricco di azione, una grande varietà e delle modalità innovative che emozioneranno tutti gli appassionati di sport motoristici". L'ampio ventaglio di modalità di GRID Legends comprenderà uno spazio social popolato di sfide multiplayer competitive in cui poter creare corse uniche. Di particolare interesse è poi la modalità Driven to Glory, una Carriera caratterizzata da una profonda struttura narrativa e incentrata sull'iperrealismo, o almeno questa è la promessa che Codemasters fa a tutti i patiti del genere.

La prenotazione dell'ultima fatica motoristica di Codemasters garantirà anche l'accesso al Pacchetto Doppio Seneca e Ravenwest, un DLC che sbloccherà quattro auto aggiuntive (Aston Martin Vantage GT4, Porsche 962C, Ginetta G55 GT4 e Koenigsegg Jesko) ed eventi Carriera esclusivi incentrati sulla squadra Ravenwest Motorsport, insieme a icone di squadra, livree e banner per aiutarti a rappresentare la Ravenwest o la Seneca in pista.

Quanto alla fase post-lancio, i Codies promettono di pubblicare "quattro enormi pacchetti di contenuti scaricabili Premium, tutti con espansioni per Driven to Glory, nuove auto, circuiti, tipologie di eventi, oggetti per la personalizzazione e altro ancora". Gli acquirenti della Deluxe Edition avranno accesso immediato a questi DLC, mentre chi opterà per la versione standard di GRID Legends potrà acquistarli separatamente.