GRID Legends, nuovo gameplay: i bolidi della Story Mode sfrecciano in video

I ragazzi di Codemasters contano i giorni che li dividono dal lancio del loro prossimo progetto simcade e, dopo aver svelato le specifiche PC di GRID Legends, pubblicano una ricca video dimostrazione sulle attività da svolgere nella Story Mode.

L'esperienza singleplayer della prossima iterazione della serie racing di GRID promette di offrire delle sfide avvincenti all'interno di un contesto ludico e narrativo quantomai stratificato. Con la Story Mode Driven to Glory, l'intenzione dichiarata degli autori inglesi è infatti quella di trasporre a schermo le emozioni suscitate dalle gare su strada più combattute.

Sfruttando la tecnologia Extended Reality, il team di Codemasters punta a distinguere l'esperienza di gioco da quella dei racing game concorrenti. In quest'ottica rientrano gli sforzi profusi dagli autori di GRID Legends per ampliare il ventaglio di sfide offerte ai fan e fare spazio a gare competitive, tornei ed eventi speciali con corse uniche.

Il lancio di GRID Legends è previsto per il 25 febbraio su PC (Steam e Origin), PlayStation 5, Xbox Series X/S, PS4 e Xbox One. Per un ulteriore approfondimento sui contenuti della nuova fatica automobilistica dei Codies, qui trovate il nostro speciale su GRID Legends tra certezze e voglia di rischiare.