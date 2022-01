GRID Legends: prenotalo con uno sconto di 30 euro da GameStop, ecco come fare

Appassionati di giochi di guida, a raccolta! Se non vedete l'ora di mettere le mani su GRID Legends, vi consigliamo di prendere in seria considerazione la nuova promozione di GameStop.

Il nuovo speciale Trade-In è tutto dedicato al gioco di Codemasters: da GameStop potete risparmiare 30 euro sulla prenotazione di GRiD Legends per PlayStation 4, PS5 e Xbox Series X|S (compatibile anche con One) portando un gioco usato per PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One o Nintendo Switch valido per la promozione. In questo modo, potrete acquistare il titolo spendendo solo 40,98 euro anziché 70,98 euro.

L'offerta sarà valida fino al giorno prima dell'uscita di GRID Legends, fissata per il 25 febbraio. Potete prenotarlo sia in negozio, sia online scegliendo il ritiro in un punto vendita. I giochi riportati dovranno essere integri e funzionanti. Potete verificare la validità dei vostri prodotti usati dirigendovi su www.gamestop.it/verificavalidita.

GRID Legends combina l’imprevedibilità del motorsport, una grande varietà di discipline e tracciati, e una storia avvincente che vanta attori di fama internazionale come Ncuti Gatwa. Electronic Arts e Codemasters promettono uno dei roster più immensi che GRID abbia mai avuto (dalle auto Touring alle monoposto, fino ai mezzi più imponenti) e oltre 130 tracciati (tra cui circuiti reali come Brands Hatch e Indianapolis, località storiche di GRID e nuovi ambienti come Londra e Strada Alpina).