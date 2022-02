GRID Legends: prova gratuita per gli utenti EA Play e Xbox Game Pass Ultimate, i dettagli

In attesa dell'imminente esordio di GRID Legends, Electronic Arts e Codemasters hanno annunciato che gli abbonati a EA Play e a Xbox Game Pass Ultimate potranno accedere gratuitamente ad una prova del gioco completo, ben tre giorni prima del lancio ufficiale.

I fan del celebre franchise automobilistico targato Codemasters che sono abbonati ad EA Play o a Xbox Game Pass Ultimate potranno presto provare sulla propria pelle le emozioni ad alta velocità di GRID Legends: tre giorni prima del lancio, previsto per il prossimo 22 febbraio, sarà infatti possibile accedere ad una prova di ben dieci ore del gioco completo. Una volta terminata, i giocatori potranno usufruire di uno sconto del 10% sull'acquisto del titolo. Gli abbonati a EA Play Pro avranno invece la possibilità di giocare alla Deluxe Edition senza limiti di sorta a partire dal giorno di uscita.

Per chi non lo sapesse, EA Play è il servizio in abbonamento di Electronic Arts che permette di accedere ad un ricco catalogo di giochi del famoso publisher. Grazie all'accordo tra EA e Microsoft gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate possono usufruire di tutti i vantaggi inclusi in EA Play su PC, console Xbox e Xbox Cloud Gaming.

In attesa della recensione, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra anteprima di GRID Legends.