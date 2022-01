GRID Legends: i requisiti di sistema non dovrebbero creare alcun problema ai vostri PC

Quando manca poco più di un mese al lancio di Grid Legends, i ragazzi di Codemasters supportati da Electronic Arts hanno svelato i requisiti di sistema minimi e consigliati della versione PC del gioco di corse.

Abbiamo una buona notizia per voi: GRID Legends si preannuncia come un titolo piuttosto leggero. I requisiti appaiono decisamente abbordabili, specialmente quelli minimi, che dovrebbero essere alla portata della stragrande maggioranza delle configurazioni da gaming attualmente in circolazione. Osserviamoli nel dettaglio.

GRID Legends | Requisiti di sistema

Minimi

Sistema operativo: 64-bit Windows 10/11

Processore: Intel i3 2130 o AMD FX4300

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GTX 950 o AMD RADEON RX 460

DirectX: Versione 12

Memoria: 50 GB di spazio disponibile

Consigliati

Sistema operativo: 64-bit Windows 10/11

Processore: Intel i5 8600k o AMD Ryzen 5 2600x

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: Nvidia GTX 1080 o AMD RX590

DirectX: Versione 12

Memoria: 50 GB di spazio disponibile

Il vostro PC è all'altezza? Grid Legends, ricordiamo, verrà lanciato il 25 febbraio anche su PlayStation 5, PS4, Xbox One, Xbox Series X e Series S. Se volete saperne di più sul gioco, leggete la nostra anteprima di Grid Legends.