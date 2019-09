GRID: nuova video panoramica su modalità e contenuti del racing game di Codemasters

Dopo averci deliziati con una ricca galleria immagini sui bolidi di GRID, le fucine digitali di Codemasters sfornano un nuovo video gameplay del loro ambizioso gioco di guida con cui ci viene offerta una veloce panoramica su tutte le modalità e i contenuti del titolo.

Con questo adrenalinico trailer, i Codies ci permettono di sfogliare il ricco catalogo di modalità, di classi accessibili per ogni auto e di sfide da affrontare sia in singolo che in multiplayer sui tracciati di GRID. Impreziosto da una versione remixata di The Light di Sophie and the Giants, il nuovo filmato che campeggia a inizio articolo conferma la presenza di ben 104 eventi a cui partecipare sin dall'uscita del titolo, con sfide realizzate partendo dai suggerimenti offerti dall'ex campione di Formula Uno Fernando Alonso.

Sempre dal punto di vista contenutistico, il nuovo GRID vanterà quattro ambientazioni cittadine e otto circuiti, per un totale di 80 percorsi in cui dare prova delle proprie capacità contro gli altri avversari online e i 400 piloti gestiti dalla CPU e dal sistema Nemesis.

A chi attende con impazienza l'uscita di GRID e a chi è semplicemente desideroso di scoprire cosa hanno in serbo per noi gli autori inglesi, vi ricordiamo che il nuovo racing game di Codemasters arriverà su PC, PlayStation 4 e Xbox One il prossimo 11 ottobre, con lancio successivo su Google Stadia al momento dell'apertura del servizio in game streaming di Big G che, qui in Italia, è atteso per il mese di novembre.