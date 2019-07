GRID: il nuovo video gameplay ci invita a "Gareggiare per la Gloria"

Nel nuovo video di gioco di GRID pubblicato da Codemasters, i bolidi del nuovo gioco di guida dei matestri inglesi del genere divorano l'asfalto digitale del prossimo capitolo di questa apprezzata serie racing destinata ad approdare a ottobre su PC, PS4, Xbox One e, il mese successivo, su Google Stadia.

Il filmato, realizzato interamente in-engine con scene di gioco tratte dal titolo finale, ci permette di familiarizzare con il layout delle nuove ambientazioni: al lancio, chi deciderà di scendere in pista per competere con altri giocatori di GRID potrà sfrecciare per le strade dell'Avana, del circuito di Brands Hatch, delle piste di San Francisco e dell'avveniristico Circuito di Zhejiang.

Come in ogni titolo firmato dai ragazzi di Codemasters, naturalmente anche nel nuovo, ambizioso GRID sarà dedicata una particolare cura alla realizzazione dei modelli poligonali e del feeling alla guida di auto come la Pontiac Firebird Modified o la Chevrolet Camaro SSX Concept, entrambe ammirabili negli spezzoni finali del gameplay trailer che trovate in cima all'articolo.

Oltre alla veste grafica rinnovata e all'indistinguibile approccio dei Codies nello sviluppo di un modello di guida capace di sposare l'immediatezza al realismo, il titolo vanterà anche dei nemici dall'intelligenza artificiale più raffinata. Senza indugiare oltre, vi lasciamo al nuovo filmato di GRID e vi ricordiamo che, a seguito del recente postipico, l'uscita del titolo è prevista per l'11 ottobre su PC e console e per il mese di novembre su Google Stadia.