GRID è stato posticipato, ecco la nuova data d'uscita

Se siete tra i fan di GRID in attesa di metterci le mani sopra il prossimo 13 settembre, sappiate che abbiamo brutte notizie per voi. Nelle ultime ore, infatti, il team di sviluppo ha annunciato che la data di lancio del titolo subirà un leggero ritardo.

Al momento il debutto di GRID sugli scaffali di tutti i negozi è infatti previsto per l'11 ottobre 2019, ovvero un mese più tardi rispetto alla precedente data. Stando a quanto dichiarato da Codemasters nel post d'annuncio sul proprio sito ufficiale, tale posticipo è dovuto alle numerose premiazioni ricevute dal gioco durante l'E3 2019, le quali hanno spinto gli sviluppatori a prendersi un po' di tempo in più e garantire al gioco la giusta attenzione. Nonostante tutto, chiunque acquisterà la Ultimate Edition del gioco potrà iniziare a giocare con tre giorni d'anticipo rispetto a tutti gli altri, ovvero a partire dal prossimo 8 ottobre 2019. Per quello che riguarda invece l'uscita su Google Stadia non dovrebbero esserci problemi, dal momento che il titolo sarà disponibile al lancio della nuova piattaforma.

Se invece siete curiosi di scoprire nuovi dettagli sul gioco e magari vedere qualche nuovo filmato di gameplay, sappiate che nei prossimi giorni dovrebbe essere pubblicato nuovo materiale sul gioco.

Avete già visto il primo trailer del gameplay di GRID?