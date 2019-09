GRID torna in pista con un nuovo trailer incentrato sulle modalità di gioco

Codemasters ha pubblicato un nuovo gameplay trailer dedicato a GRID, il nuovo capitolo dell'omonima serie automobilistica arcade che si prepara a tornare su PC e console il prossimo mese di ottobre.

Il nuovo filmato, che come di consueto trovate in cima alla notizia, ci presenta innanzitutto il circuito Sydney Motorsport Park che qui percorriamo a bordo di una Honda CRX MightyMouse. Accompagnati dalle parole degli sviluppatori, apprendiamo quindi maggiori informazioni riguardo alle diverse modalità di gioco offerte all'interno del pacchetto contenutistico di GRID. Tra queste troviamo la modalità carriera, che include una notevole serie di eventi a cui potremo prendere parte, e la "free play mode" che ci consentirà di creare degli eventi liberamente personalizzabili. Immancabile anche il multiplayer online, grazie al quale potremo lanciarci immediatamente in pista tramite le partite veloci ma che non ci negherà, anche qui, di personalizzare a nostro piacimento la gara a cui vogliamo partecipare.

Lasciandovi alla visione del video gameplay, vi ricordiamo che GRID sarà pubblicato su PC, PlayStation 4 e Xbox One l'8 ottobre 2019. Codemasters ha assicurato che il titolo sarà divertente e imprevedibile come lo è stato GRID Motorsport. Per tutti gli ulteriori approfondimenti sul nuovo racing arcade vi rimandiamo alla nostra Anteprima di GRID.