GRID: trailer di annuncio e primo video gameplay del gioco

Nella giornata di ieri Codemasters ha annunciato il reboot di GRID, oggi la compagnia inglese ha pubblicato il trailer di debutto del gioco, che potete vedere in apertura della notizia.

Oltre a questa clip ufficiale è disponibile anche il primo video gameplay di GRID pubblicato in esclusiva da IGN USA: il video permette di dare uno sguardo a due dei dodici circuiti presenti nel gioco, ovvero San Francisco e Shanghai.

Questa la sinossi ufficiale del gioco: "Scegli auto da GT, Touring, Stock, Muscle, Super-Modified e altro ancora, e diversi tipi di gare tra cui Circuit, Street Racing, Ovals, Hot Laps, Point-to-Point e World Time Attack. GRID offre il perfetto equilibrio, rischi e ricompense per ogni tipo di pilota. La gestione è incredibilmente reattiva, con una curva di apprendimento che si rivolge sia ai giocatori arcade casual che ai piloti di simulazione. La progressione viene premiata attraverso livree, carte giocatore, compagni di squadra, ricompense e riconoscimenti alla guida. I piloti AI spingono il giocatore al limite, per permettere loro di guadagnare un posto sul podio e la vittoria finale nel GRID World Series Championship. I danni realistici possono influenzare le prestazioni del veicolo e la guidabilità; un contatto eccessivo con uno stesso pilota, invece, farà scatenare quest’ultimo fino a diventare la tua nemesi, non si fermerà davanti a nulla per ottenere la propria vendetta in gara."

GRID uscirà il 13 settembre su PC, PS4 e Xbox One, la Ultimate Edition permetterà di giocare dal 10 settembre, con tre giorni di anticipo sulla data di lancio ufficiale. Per festeggiare l'annuncio, Codemasters regala GRID 2 per PC, ora scaricabile gratis da Steam.