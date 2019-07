GRID: Video Anteprima del nuovo racing game targato Codemasters

Codemasters sceglie di tornare in pista con il reboot della serie GRID, un franchise che ha sempre fatto fatica ad imporsi sul mercato, correndo nel rischiosissimo settore dei "simcade", ossia titoli che cercano di trovare il giusto equilibrio fra approccio simulativo e filosofia arcade.

Per la verità i primi due titoli della saga avevano anche fatto registrare diversi apprezzamenti, pur non potendosi definire esattamente un successo commerciale, e il fatto che l'ultimo episodio, Grid Autosport, sia uscito nell'ormai lontano 2014, ossia cinque anni fa, aveva quasi lasciato intendere che non ci sarebbero stati ulteriori capitoli del franchise.

Codemasters sceglie invece di rilanciarlo, con una formula forse un po' vintage, ma con un aspetto tecnico decisamente ben curato, che potrebbe far breccia nel cuore degli appassionati. D'altronde vista l'esperienza del brand con i titoli motoristici (escluso forse il mezzo flop di Onrush), tributargli un po' di fiducia è sicuramente una buona idea.

Parliamone insieme nella nostra video anteprima. La data d'uscita di Grid, che è stato recentemente rinviato, è prevista per l'11 Ottobre 2019, circa un mese dopo la release preventivata all'inizio. Per approfondire ulteriormente sul gioco potete leggere la nostra anteprima di Grid e dare un'occhiata all'ultimo video di gameplay di Grid. Quanto attendete il ritorno del franchise di Codemasters?