Tempo di grigliate nel nuovo aggiornamento del negozio di Fortnite

È tempo d'estate nel nuovo aggiornamento del negozio di Fortnite, e con il caldo che sta facendo in questi giorni, ce n'è per tutti i gusti con le nuove skin, emote e quant'altro in vendita nell'update quotidiano dello shop del popolarissimo Battle Royale.

Chi volesse cercare un po' di refrigerio illusorio infatti, può utilizzare le nuove skin Snowfoot e Snowstrike, epiche da 1500 V-Bucks, che vi faranno ricordare il bel freddo invernale, mentre chi si trova a proprio agio con la calura estiva, può tranquillamente tuffarsi nella skin Summer Drift (la famosa Deriva Estiva che ha causato proteste dei giocatori in Fortnite).

Sono inoltre ancora disponibili le doppie lame Dual Edge, il piccone Inverted Blade, i glider Driftstream e Snowblades e la copertura Kitsune.

Ma estate significa anche grigliate, e se volete organizzare un barbecue che abbia stile, non potete fare a meno dell'emote Sizzlin', in vendita nelle Daily Sales insieme all'altra emote Lock It Up, le skin Assault Trooper e Grill Sergeant, il piccone Icicle e la copertura Hypermelon.

Come di consueto il nuovo aggiornamento del negozio sarà disponibile in Italia a partire dalle 13, e potete averne qualche anticipazione nel tweet in calce alla news. Nel frattempo, sapevate che il fucile a pompa è tornato nella modalità Battaglia Reale?