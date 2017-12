Grim Fandango Remastered gratis su GOG fino al 14 dicembre

Susono partiti i saldi invernali con sconti su centinaia di giochi, ma c'è di più, perchè fino al 14 dicembre lo store di CD Projekt offregratis, in versione PC, Mac OS e Linux.

Grim Fandango Remastered può essere scaricato gratis per 48 ore, una volta riscattato il gioco resterà vostro per sempre, come se fosse stato effettivamente acquistato e potrete utilizzarlo senza limitazioni di alcun tipo. L'edizione in download su GOG include anche wallpaper, tre video making of e sei artwork.

Il gioco è localizzato in portoghese, tedesco, inglese, spagnolo, francese e italiano. Scaricate Grim Fandango Remastered gratis da GOG prima che sia troppo tardi, la promozione è valida fino a giovedì 14 dicembre.