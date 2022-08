Grim Guardians Demon Purge: annunciato il frenetico Action 2D in stile Castlevania

I ragazzi di Inti Creates hanno annunciato il loro prossimo, frenetico Action/Platform: si tratta di Grim Guardians: Demon Purge, in sviluppo su PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e Nintendo Switch.

Per l'occasione gli sviluppatori hanno anche mostrato il trailer di annuncio, permettendoci così di avere un primo assaggio della nuova avventura dalle atmosfere oscure che richiamano alla mente l'intramontabile Castlevania di Konami. Protagoniste della storia saranno le sorelle Shinobu e Maya Kamizono, intercambiabili in qualunque momento nel corso della partita. I due personaggi godono di caratteristiche ben distinte tra loro: Shinobu è adatta per il combattimento da lunghe distanze grazie alle sue mitragliatrici, mentre invece Maya è adatta per gli scontri ravvicinati grazie ad un vasto arsenale di armi create attraverso gli origami.

Grim Guardians Demon Purge promette un ritmo di gioco molto sostenuto, evocativi scenari in stile gotico, un grado di sfida impegnativo e la possibilità di giocare in multiplayer cooperativo. Per il momento Inti Creates non ha rivelato una data d'uscita per il suo nuovo gioco, ma lo studio intende portarlo all'evento indie BitSummit X-Roads, in programma a Kyoto, in Giappone, per il 6 e 7 agosto.

Non è quindi da escludere che proprio in occasione della kermesse possano arrivare maggiori dettagli sul progetto, magari anche una finestra di lancio indicativa.