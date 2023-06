Grimace's Birthday: la mascotte di McDonald's torna con un nuovo gioco per Game Boy Color

Negli scorsi mesi abbiamo parlato dei cinque giochi che vogliamo assolutamente rivedere quest'estate, nella speranza che gli eventi videoludici di giugno potessero mostrarci tante novità per i prossimi mesi del 2023 e del 2024. Tuttavia, tutto ci aspettavamo tranne che l'ultima iniziativa di McDonald's, che segna il ritorno di una celebre mascotte.

Con una promozione che ha lasciato molti membri della community videoludica a bocca aperta, la nota catena di fast food ha pubblicato un nuovo gioco per Game Boy Color sviluppato da Krool Toys: Grimace's Birthday. La produzione videoludica in stile retrò, volta a celebrare con una simpatica manovra commerciale un volto noto agli amanti di McDonald's, è nata dall'estro creativo del team indipendente con sede a Brooklyn che ha permesso ai giocatori di tutto il mondo di vestire i panni della popolare mascotte con quest'ultimo lavoro.

Grimace's Birthday rientra nei canoni ludici del platform 2D, con sezioni alquanto semplici ed incentrate sul raccoglimento di frullati disseminati nella mappa all'insegna di acrobazie folli con il proprio skateboard. Il tutto però, come detto poco sopra, è volto a celebrare l'iconica figura dell'universo gastronomico di McDonald's, complice l'iniziativa semplice che non dispiacerà affatto ai videogiocatori. Mentre gli utenti abbonati a Nintendo Switch Online attendono l'arrivo dei quattro giochi per Game Boy, NES e SNES, quale migliore occasione vi può essere per giocare qualche produzione per il Game Boy Color se non con Grimace's Birthday?