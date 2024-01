Grime Definitive Edition e Parting Shade: gennaio è il mese di Clover Bite

Negli ultimi anni abbiamo avuto modo di parlare del metroidvania punitivo con un tocco di Souls, Grime, in sede di recensione e non solo, elogiando il lavoro realizzato dai ragazzi di Clover Bite e Akupara Games con un progetto che ha entusiasmato i giocatori. A distanza di qualche anno, però, è giunto il momento di importanti novità per Grime.

Verso la fine del 2023, il team di sviluppo ha comunicato in via ufficiale che vi sono state alcune problematiche con la roadmap prevista per il DLC dal titolo "Parting Shade" e per il porting del titolo su Nintendo Switch. Come annunciato in quell'occasione, "scoprirete che la data di uscita non sarà poi così lontana dalle stime precedenti. Il punto è che non sarà un'altra lunga attesa. Promesso", e così è stato: Parting Shade e Grime Definitive Edition stanno per arrivare sul mercato. Ormai è questione di pochissimo tempo e, dopo la drastica decisione di rimandarne il day one, Clover Bite è pronta a mostrare i frutti del proprio duro lavoro.

Parting Shade e Grime Definitive Edition per Nintendo Switch usciranno il 25 gennaio 2024. Mancano poche settimane al momento tanto atteso dai fan del progetto, i quali sono ancora in attesa di saperne di più sul venturo capitolo della serie. Nel frattempo, però, sta per giungere il momento di godersi l'inquietante connubio tra souls e metroidvania con Grime anche su Nintendo Switch, oltre che con l'atteso DLC.