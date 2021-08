Grime: gli enormi e mostruosi boss al centro del trailer di lancio

Da pochi minuti è finalmente possibile giocare a Grime, il metroidvania il cui muscoloso protagonista presenta un buco nero al posto della testa. Per celebrare il lancio del gioco, il team di Akupara Games ha pubblicato un nuovo trailer.

Nel corso del filmato, la cui durata è piuttosto breve, vengono proposte ai giocatori diverse sequenze con protagoniste le mostruosità che si frappongono tra il personaggio principale e il suo obiettivo. Sebbene lungo la strada si possano incontrare nemici minori, al centro del gioco troviamo degli enormi boss dall'aspetto davvero spaventoso che andranno eliminati brutalmente tramite l'ausilio di armi corpo a corpo più o meno convenzionali. Una delle peculiarità di Grime consiste infatti nella possibilità di utilizzare gli stessi nemici come arma e di modificarne la forma in maniera vagamente simile a quanto visto in Bloodborne.

Prima di lasciarvi al trailer che mostra questo e tanti altri aspetti della produzione, vi ricordiamo che Grime è disponibile esclusivamente su PC (tramite Steam) e Google Stadia a partire da oggi, lunedì 2 agosto 2021. Nel caso in cui foste interessati a giocarlo sulla piattaforma di gaming in streaming, non dimenticate che Grime è tra i giochi gratis di agosto 2021 per gli abbonati a Stadia Pro.