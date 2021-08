Grime: l'inquietante connubio tra i Souls e i Metroidvania

Grime è la prima opera firmata dai ragazzi di Clover Bite, che offre agli utenti Steam e Google Stadia un riuscito mix di meccaniche Metroidvania con quelle tipiche dei Soulslike, oltre a un'atmosfera evocativa ed inquietante. Nella nostra videorecensione ne approfondiamo nel dettaglio tutte le caratteristiche più interessanti.

Come sempre vi invitiamo a seguire il canale Youtube di Everyeye per rimanere costantemente aggiornati con la nostra produzione quotidiana così da non perdervi nessun nuovo contenuto. Potete inoltre approfondire le vostre conoscenze sull'intrigante produzione di Clover Bite leggendo anche la nostra recensione di Grime, dove definiamo l'opera dello studio israeliano "un metroidvania di altissimo livello, forse non pienamente originale, complice un sapiente mix di meccaniche e stili artistici presi in prestito da numerosi media e opere, ma assolutamente riuscito, in grado di regalare un'esperienza punitiva, ma per buona parte dell'avventura giusta e non troppo frustrante".

Non mancano alcuni difetti: "Il bilanciamento non è sempre perfetto, qualche asset viene riproposto troppo spesso, il level design regala soddisfazioni in termini di scorciatoie e intreccio ma meno in termini di struttura, e non mancano bug assortiti". Tuttavia, presa nel suo complesso, la produzione sa dimostrarsi avvincente, meritevole di essere quindi tenuta in considerazione da parte dei fan del genere. Per un ulteriore assaggio del titolo, eccovi inoltre il trailer di lancio di Grime, che mostra anche alcuni degli enormi e mostruosi boss che affronteremo lungo il cammino.