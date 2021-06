Grime: il metroidvania dell'eroe col buco nero in testa ha una data d'uscita

Dopo essere tornati a mostrare Grime con il video dell'E3 2021, il team di Clover Bite e il publisher Akupara Games confezionano un nuovo trailer per fissare la data d'uscita del loro prossimo, intrigante soulslike metroidvania incentrato sulle gesta compiute dall'impersonificazione di un buco nero.

Il protagonista di questa esperienza action GDR si risveglierà in una dimensione surreale e in procinto di collassare: il caos del mondo alieno che farà da sfondo all'avventura di Grime verrà rappresentato plasticamente dalle fattezze del nostro alter-ego e, in particolar modo, dal suo volto.

La testa dell'eroe assumerà infatti la forma di un buco nero: grazie a questa singolarità, il nostro alter-ego potrà assorbire le anime dei nemici e piegare il tessuto spazio-tempo per acquisire abilità e poteri unici. Come ogni buon soulslike che si rispetti, anche il nuovo titolo di Clover Bite promette di appoggiarsi a un sistema di progressione libera delle abilità: starà perciò agli utenti scegliere quali potenziamenti evolvere attraverso l'assorbimento delle energie vitali degli avversari.

L'evocativo universo alieno di Grime accoglierà i suoi primi esploratori multidimensionali a partire dal 2 agosto 2021, in coincidenza dell'uscita del titolo su PC e Google Stadia, con le versioni console (presumibilmente PS4, Xbox One e Nintendo Switch) attese al lancio nei prossimi mesi.