Grime: il soulslike metroidvania prende forma nel trailer dell'E3 2021

Nel corso della seconda puntata del Guerrilla Collective che apre l'E3 2021, gli sviluppatori di Clover Bite riaprono una finestra sulla dimensione metroidvania di Grime con un suggestivo trailer che immortala le creature della nuova avventura venata di elementi soulslike.

Presentata ufficialmente sul palco digitale della Gamescom 2020, l'esperienza ruolistica di Grime vede la collaborazione del team di Clover Bite con il publisher Akupara Games per dare forma a un'esperienza a tinte oscure.

Il nostro alter-ego dovrà compiere un lungo viaggio per riportrare il suo mondo alla normalità prima che un cataclisma multidimensionale distrugga la Terra. Per riuscire nella sua impresa, l'eroe dovrà trasformare in armi i diversi strumenti e oggetti strappati ai nemici: il peculiare sistema di progressione ideato dagli autori indie passerà quindi per l'assorbimento dell'energia vitale dei mutanti. Col passare delle ore di gioco, il protagonista verrà trasformato da queste energie e, così facendo, rifletterà esteticamente le scelte compiute nelle abilità da evolvere.

La commercializzazione di Grime è prevista nel 2021 su PC e console, presumibilmente su PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Date un'occhiata al nuovo video mostrato durante il Guerrilla Collective 2 e fateci sapere che cosa ne pensate di questo progetto.