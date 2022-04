GrimGrimoire sta per tornare: annunciata la remastered OnceMore per PS4 e Switch

GrimGrimoire farà presto il suo ritorno su PlayStation 4 e Nintendo Switch. Lo strategico di Vanillaware, uscito originariamente su PlayStation 2 nel 2007, verrà riproposto in edizione rimasterizzata dal titolo GrimGrimoire OnceMore, distribuita da Nippon Ichi Software.

C'è inoltre già una data per il ritorno dell'apprezzato titolo di Vanillaware: la nuova versione farà il suo esordio in Giappone il prossimo 28 luglio 2022. Al momento non c'è invece nessuna informazione su un eventuale lancio per il mercato occidentale, ma considerato che il titolo originale sbarcò anche in Europa e Stati Uniti non è affatto da escludere che annunci in tal senso per OnceMore possano arrivare nei prossimi mesi, con uscita magari successiva all'edizione nipponica.

Oltre ad offrire una veste grafica aggiornata, GrimGrimoire OnceMore offrirà anche alcune nuove meccaniche di gioco, come uno skill tree inedito e la meccanica "Great Magic". La storia dovrebbe invece rimanere completamente fedele al titolo originale e vede per protagonista una giovane maga, Lillet Blan, costretta a rivivere in loop gli stessi cinque giorni dopo che un malvagio stregone ha attaccato la sua scuola tramite un potente maleficio.

In attesa dunque di ulteriori novità e, magari, di una conferma per l'occidente, GrimGrimoire OnceMore non è l'unica riedizione firmata Vanillaware al centro dell'attenzione: la nostra recensione di 13 Sentinels Aegis Rim per Nintendo Switch conferma le grandi qualità di questa nuova versione dell'apprezzato titolo visto su PS4 nel corso del 2020.