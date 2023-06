Il Grinch Avventure Natalizie: trailer con data d'uscita del nuovo gioco per bambini

Dopo aver annunciato il nuovo open world dei Transformers con protagonista Bumblebee, Outright Games ha presentato al pubblico anche Il Grinch Avventure Natalizie. L'azienda, che si occupa prevalentemente di produzioni adatte ai più giovani, ha pubblicato un trailer con tanto di data d'uscita per il titolo dedicato al mostro verde.

Si tratta di una colorata avventura che ha come protagonisti il Grinch e il suo fido alleato a quattro zampe Max, i quali dovranno impegnarsi per raggiungere il loro obiettivo: rovinare il Natale. I due dovranno quindi completare puzzle, rubare regali e compiere altri atti ai danni in giro per il mondo durante la stagione natalizia. Nel corso dell'avventura sarà possibile sbloccare travestimenti, gadget e altri oggetti speciali che faciliteranno il protagonista nella sua cattivissima missione.

Il Grinch Avventure Natalizie arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 13 ottobre 2023 e sarà disponibile sulle seguenti piattaforme: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch. Come confermato nel trailer, inoltre, il titolo sarà interamente in italiano e proporrà quindi anche il doppiaggio nella nostra lingua.

Non ci resta quindi altro da fare che lasciarvi al trailer e alle prime immagini del gioco. Buona visione!