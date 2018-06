Grip: il combat racer ispirato a Rollcage arriva in autunno su PS4, Xbox One, PC e Switch

Lo sviluppatore Caged Element Inc. e il publisher Wired Productions sono lieti di annunciare che Grip uscirà questo autunno nella sua versione definitiva su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Vediamo il nuovo trailer dedicato al gioco: lo trovate in cima alla notizia.

Come possiamo vedere dal trailer e dalle immagini, Grip si presenta come un racing game arcade ad alto tasso esplosivo, con la possibilità di eliminare gli avversari in pista tramite l'impiego delle varie armi disponibili. Rifacendosi a un classico esponente del genere come Rollcage, gli sviluppatori vogliono proporre un gioco di corse rapido e brutale, ricordando per certi versi anche Twisted Metal.

Grip ha fatto il suo primo debutto nel 2016 in Accesso Anticipato su Steam, raccogliendo nel corso dei mesi una serie di feedback utili per migliorare l'esperienza di gioco e per ottimizzare le prestazioni. Come annunciato da Wired Production con il trailer riportato in apertura, il titolo si prepara ad uscire dalla fase Early Access questo autunno, così da rendersi disponibile nella sua versione definitiva su PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

Caged Element Inc. ha inoltre confermato l'arrivo del supporto a PS4 Pro e Xbox One X, senza però specificarne i relativi benefici (possiamo immaginare la presenza di un frame rate più stabile e di una risoluzione più alta). Segnaliamo infine che il gioco includerà i seguenti contenuti al momento del lancio: 11 tipologie di armi, 19 tracciati, 15 veicoli e diverse modalità di gioco come Arena e Carkour.