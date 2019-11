GRIS arriverà presto su PS4 con tante migliorie tecniche e un omaggio segreto

Devolver Digital e Nomada Studio hanno annunciato che GRIS, attualmente disponibile su PC, MacOS, Nintendo Switch e iOS, verrà pubblicato anche su PlayStation 4 il prossimo 26 novembre

Stando a quanto affermato dal programmatore Roger Mendoza attraverso le pagine del PlayStation Blog, la versione per PlayStation 4 di GRIS vanterà una grafica migliore, dal momento che il team ha raddoppiato o quadruplicato la risoluzione di oltre 5.000 asset del gioco, per poter sfruttare la potenza di PlayStation 4 Pro e non sfigurare sui grandi schermi in 4K. La colonna sonora del compositore Berlinist sarà inoltre integrata con una minor compressione e, pertanto, con una qualità migliore. La versione PS4 includerà inoltre un omaggio segreto ad un'esclusiva PlayStation che per il team di sviluppo ha rappresentato un'importante fonte d'ispirazione durante la creazione del titolo.

GRIS verrà pubblicato anche in un'edizione fisica in versione limitata da Limited Run Games: sarà disponibile all'acquisto a 29,99 dollari per cinque settimane a partire da oggi. Per celebrare l'annuncio, Nomada Studio ha pubblicato il trailer di lancio che potete ammirare in cima a questa notizia. Nell'attesa che arrivi su PlayStation 4, vi consigliamo di leggere la recensione di GRIS a cura del nostro Giuseppe Arace, che ha decantato le lodi di un art design ammaliante e di una colonna sonora di rara bellezza.