GRIS: l'avventura di Nomada Studios in arrivo su iOS il 22 agosto

Devolver Digital è lieta di annunciare che GRIS è in arrivo anche sui dispositivi iOS il 22 agosto. La suggestiva avventura bidimensionale di Nomada Studio e già disponibile al pre-acquisto su App Store.

Dopo il debutto su PC e Nintendo Switch, GRIS si prepara ad arrivare anche su App Store il 22 agosto, permettendo agli utenti iOS di provare uno dei giochi indie più ispirati del 2018.

Il titolo si presenta come un'avventura 2D con elementi platform e puzzle, a cui fa da sfondo una direzione artistica e visiva particolarmente ispirata. Il gioco è ambientato in un mondo grigio e cupo al quale dovremo restituire vitalità e colore. Grazie alle speciali proprietà del suo vestito, nel corso dell'avventura la giovane protagonista acquisirà una maggiore consapevolezza che si tradurrà in nuove abilità da sfruttare per superare ogni ostacolo, fuggendo dal grigiore di una realtà che non la appartiene.

Ricordiamo che GRIS è attualmente disponibile su PC e Nintendo Switch, e che arriverà anche su App Store il 22 agosto. Intanto è possibile visitare la pagina App Store di GRIS, dove è possibile pre-aquistare il gioco al prezzo di 5,49 euro, e dove potete consultare la lista con tutti i dispositivi iOS compatibili con il gioco.

