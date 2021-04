GRIT: lo sparatutto multiplayer ambientato nel Far West si presenta in video

Il collettivo di sviluppatori conosciuto come Team GRIT presenta ufficialmente l'omonimo sparatutto votato al multiplayer competitivo e ambientato nel Selvaggio West. Andiamo alla scoperta di GRIT con le prime immagini e scene di gameplay tratte da questo inedito battle royale.

Descritto dai suoi stessi sviluppatori come un "Wild West Royale", GRIT proietta gli appassionati del genere in una Frontiera digitale popolata da altri 99 cowboy per dare vita a frenetici scontri a fuoco nelle lobby delle modalità Solo, Coppia e Squadra.

La progressione delle attività da svolgere e degli elementi aggiuntivi da sbloccare verrà gestita attraverso un sistema di vantaggi basato sul Poker: la gestione del mazzo virtuale determinerà i bonus e gli eventuali malus della propria build, con effetti che spazieranno dal rateo di fuoco con determinate armi alla capacità di recuperare la salute o la stamina.

Le ampie dimensioni della mappa western obbligheranno gli utenti a servirsi del proprio cavallo per spostarsi rapidamente da un punto all'altro dell'area di gioco: i più audaci potranno servirsi del fido destriero per sorprendere i nemici e ingaggiare sparatorie senza scendere dalla sella. Non mancheranno poi gli assalti alla diligenza, gli stalli alla messicana e le missioni per rapinare i passeggeri dei treni che transiteranno tra le diverse aree della mappa.

Il lancio ufficiale di GRIT è previsto per il mese di settembre in esclusiva PC su Steam: tra la primavera e l'estate, il Team GRIT promette di pubblicare la versione in Accesso Anticipato e di organizzare diverse fasi di beta testing a numero chiuso per tarare al meglio l'esperienza di gioco e i contenuti di questo battle royale ispirato ai film western e, come facilmente prevedibile, a Red Dead Online. Date perciò un'occhiata al video e alle immagini di annuncio di GRIT e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questo progetto.