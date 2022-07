Grosse difficoltà nella produzione di Nintendo Switch? Nuovi dettagli da Bloomberg

Non solo PlayStation e Xbox: sembra che anche Nintendo stia iniziando ad avere sempre più problemi con la produzione di Nintendo Switch a causa della ben nota mancanza di componenti hardware e materie prime che hanno colpito l'industria hardware su ogni livello.

Già nelle scorse settimane si era parlato di vendite di Nintendo Switch in calo del 33% in Giappone dovute proprio alla mancanza delle risorse necessarie per fabbricarle, adesso è un nuovo report di Bloomberg a gettare ulteriori ombre sul futuro prossimo della piattaforma ibrida. Secondo quanto scritto dalla nota testata, Hosiden Corp, una delle principali compagnie che si occupano della produzione di Switch per conto della casa di Kyoto, starebbe incontrando grosse difficoltà a rispettare i ritmi stabiliti non avendo a disposizione componenti a sufficienza.

Per l'azienda con sede ad Osaka il rallentamento della produzione rappresenterebbe un potenziale grosso danno, in quanto metà dei suoi profitti derivano proprio dagli accordi con Nintendo per la fabbricazione di ampi lotti di Switch. Tra le problematiche Hosiden Corp cita non solo la scarsa reperibilità di semiconduttori, ma anche l'attuale volatilità dello yen in patria, tutti fattori che potrebbero avere come inevitabile conseguenza la produzione di un minor numero di console durante l'anno fiscale in corso rispetto a quanto originariamente pianificato.

Bloomberg ha provato a mettersi in contatto con Nintendo per un commento sulla vicenda, ma per il momento non ha ricevuto risposte. Va comunque ricordato che Nintendo ha speso 66 milioni di yen in componenti hardware proprio per prepararsi a contrastare l'eventuale carenza di materie prime, apparentemente già in atto.