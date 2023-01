Grossi problemi di sviluppo per Starfield e Redfall? Lo afferma un leaker

Inizialmente previsti per il 2022, sia Starfield che Redfall sono stati posticipati al 2023. L'anno in corso sembra quello buono per i progetti di Bethesda e Arkane Studios, considerato che Redfall uscirà a maggio mentre il colossale sci-fi è al momento previsto entro metà 2023.

Un leaker, tuttavia, getta ombre sullo sviluppo di entrambi i progetti, che sarebbe andato incontro a grosse problematiche ancora non risolte. A sostenerlo è Horns, un leaker che ha correttamente predetto l'annuncio di Hi-Fi Rush all'Xbox Developer Direct avvenuto lo scorso 25 gennaio, e che ha quindi condiviso dettagli sugli altri progetti Xbox in arrivo nei prossimi mesi.

Stando alle parole di Horns, Microsoft avrebbe fatto pressioni su Bethesda per lanciare Starfield entro giugno 2023, nonostante gli sviluppatori abbiano al contrario chiesto ancora più tempo per i lavori. Qualora Bethesda dovesse riuscire ad ottenere il tempo extra richiesto, il lancio del suo nuovo Action/RPG non avverrebbe prima dell'autunno 2023, ma se al contrario verranno rispettati i piani attualmente in atto, Starfield sarà afflitto da più problematiche portando così ad un lancio sottotono.

Per quanto riguarda Redfall, Horns afferma che anche il titolo Arkane non è attualmente in condizioni ottimali e necessiterebbe di maggior controllo qualità, ma specifica in ogni caso che le problematiche relative al gioco Arkane sono meno serie rispetto a Starfield. Infine, non manca un veloce accenno pure a Diablo IV di Blizzard Entertainment, anch'esso dipinto come "in cattivo stato" e attualmente non pronto per il lancio previsto il prossimo 6 giugno.

Come di consueto, si tratta di informazioni prive di riscontri ufficiali e dunque da prendere con le pinze: non resta che aspettare l'avvicinarsi delle date d'uscite e le prossime presentazioni per capire come stanno davvero le cose con queste produzioni molto attese.