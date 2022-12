Grosso leak per Horizon Forbidden West: la versione Alpha è comparsa in rete

Pubblicato lo scorso febbraio, Horizon Forbidden West si è rivelato uno dei giochi più importanti del 2022, ottenendo grandi consensi di critica e pubblico al lancio su PlayStation 5 e PS4. L'opera targata Guerrilla Games, però, è ora al centro di un importante leak.

Sembra infatti che la versione Alpha del gioco sia comparsa in rete, con tanto di debug e che tra l'altro permetterebbe a modder e programmatori di poter accedere ad alcune funzionalità del Decima Engine, motore grafico alla base dell'opera. A segnalare l'avvenuto leak dal noto dataminer Lance McDonald, attraverso un tweet ora cancellato, ed anche sul portale PSXHax si parla dell'Alpha di Horizon Forbidden West leakata.

Sembra che la versione in questione sia stata mandata da Guerrilla ai propri tester durante le quarantene risalenti alla pandemia di Covid-19, per verificare i progressi sullo sviluppo del gioco. Dal leak potrebbero emergere informazioni potenzialmente interessanti, come ad esempio eventuale materiale rimosso da Guerrilla nella versione completa ma presente all'interno dell'Alpha, o anche potenziali riferimenti a contenuti aggiuntivi in arrivo prossimamente.

Non è da escludere che alcuni modder e dataminer possano mostrare i contenuti dell'Alpha nell'immediato futuro, tuttavia data la portata del leak il rischio di reclami da parte di Sony è molto elevato, con la compagnia nipponica che già si sta muovendo nel tentativo di impedire ulteriormente la diffusione del materiale trafugato.

Ricordiamo nel frattempo che Horizon Forbidden West ha ricevuto il premio per la miglior grafica del 2022 da parte di Digital Foundry, rimasta fortemente impressionata dal lavoro tecnico svolto da Guerrilla con il loro titolo più recente. La cura riposta dagli autori nel riprodurre il mondo reale in chiave apocalittica è stato impressionante, come dimostra il video che confronto la serie di Horizon con la realtà, prendendo in considerazione anche il precedente Horizon Zero Dawn.