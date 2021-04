Grotto annunciato per PC e console: l'indie invita a leggere le stelle

Il team di sviluppo indipendente di Brainwash Gang, già autore di Damnview: Built from Nothing, ha di recente annunciato una nuova produzione dalla forte componente narrativa.

Presentato con il trailer di annuncio disponibile direttamente in apertura a questa news, Grotto è un'avventura dalla natura spiccatamente narrativa, che avvolge i giocatori in un'atmosfera fortemente mistica. Con uno stile estetico che fonde 2D e 3D, il titolo edito da Digerati pone il giocatore alla guida di una tribù di animali antropomorfi. A valerci la leadership è la nostra capacità di prevedere il futuro, che fa del protagonista un vero e proprio indovino.



Dalla cima di una roccia sacra, il giocatore è chiamato a disegnare costellazioni e leggere le stelle. Ma non solo, l'interpretazione di ossa oppure la capacità di dialogare con i defunti saranno ulteriori strumenti a disposizione per cercare di interpretare il fato. I responsi dovranno essere scelti con attenzione, poiché determineranno il prosperare o la morte dei nostri compagni. In Grotto, il protagonista imparerà progressivamente a conoscere gli animali parte della tribù, mentre esercita le proprie peculiari capacità mistiche.

Al momento, Grotto non dispone di una data di uscita specifica, con la produzione indicata come genericamente "coming soon". Il team di Brainwash Gang e il publisher Digerati hanno tuttavia già confermato le piattaforme supportate dall'indie, che troverà spazio nelle librerie virtuali di PC (via Steam), PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e dispositivi mobile iOS.