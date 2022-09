Grounded 1.0: il piccolo grande survival di Obsidian accoglie un mare di novità

Sullo sfondo della calorosa accoglienza per Grounded 1.0, Microsoft festeggia l'avvenuta pubblicazione dell'aggiornamento per il 'piccolo grande survival' a tinte sandbox di Obsidian che pone fine alla fase in accesso anticipato su PC e console Xbox.

Con l'atteso Update che porta Grounded alla versione 1.0, il giardino che ha fatto da sfondo dal 2020 ad oggi alle attività svolte dai partecipanti alla fase in Game Preview giunge alla sua versione 'definitiva' con ben 13 biomi, 44 creature, molteplici funzionalità per il crafting o il sistema di combattimento e centinaia di elementi di equipaggiamento e materiali da acquisire.

La novità più dirimente di Grounded 1.0 è però rappresentata dalla completa riformulazione della Storia, con 10 minuti totali di filmati pre-renderizzati e centinaia di linee di dialogo aggiuntive. A dare il senso dell'importanza di questo aggiornamento è poi la lista delle aggiunte contenutistiche apportate da Obsidian, un elenco che annovera tra gli altri otto creature inedite, tre nuovi boss, cinque set aggiuntivi di armature, nove armi originali, decine di materiali da costruzione inediti e un mare di segreti da scoprire visitando ogni anfratto del cortile.

Chi si è cimentato nelle sfide free roaming della versione in accesso anticipato potrà mantenere tutti gli oggetti, le basi, i piani per il crafting e tutti gli equipaggiamenti ottenuti fino ad oggi. In ragione delle profonde modifiche apportate alla storia, tutte le missioni e le attività portate avanti nel laboratorio scientifico saranno azzerate e dovranno essere rigiocate per aderire, appunto, al nuovo e ben più stratificato contesto narrativo. Per questo, il team di Obsidian Entertainment consiglia ai giocatori di lungo corso di iniziare da zero la storia per sperimentare appieno tutte le funzionalità aggiuntive che il nuovo cortile ha da offrire loro.

Prima di lasciarvi al video che festeggia il lancio della versione 1.0 dell'esclusiva Microsoft su PC, Xbox One, Xbox Series X/S e Game Pass, vi consigliamo di rimanere sulle pagine di Everyeye.it per leggere la nostra recensione di Grounded 1.0 e l'evoluzione del survival Obsidian.